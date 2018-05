Laëtitia Milot maman malgré l'endométriose : "En couple, il faut se battre !"

Lundi 21 mai 2018 à 22h55, le documentaire Devenir maman : Notre combat contre l'endométriose est diffusé sur TF1. Un programme qui revient sur le combat de Laëtitia Milot (37 ans) pour devenir maman, elle qui a fait face à la maladie durant dix années avant de devenir la maman d'une petite fille, née le 16 mai dernier.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs quelques jours avant son accouchement, la comédienne de Coup de foudre à Bora-Bora avait commenté : "Avec Badri [son compagnon, NDLR], nous avons tellement rêvé ces moments. Une grossesse après dix ans de combat pour moi qui souffre d'endométriose, une grossesse naturelle sans FIV : un miracle ! L'endométriose dont je souffre est une maladie où, quand on est deux, c'est en couple qu'il faut se battre sinon elle détruit l'amour. Moi j'ai la chance d'être accompagnée par Badri. C'est un ange. C'est mon ange." Questionnée dans la foulée sur le type de maman qu'elle espérait être, Laëtitia Milot avait alors répondu : "Je vais couvrir ma fille de câlins, de 'je t'aime' le plus possible ! Je voudrais lui apprendre à tendre la main vers les autres, lui faire découvrir le respect. Cet enfant va chambouler notre vie, mais elle est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parents, ce sont les plus beaux rôles qui puissent nous être offerts."

Pour finir, la comédienne a indiqué qu'elle allait bientôt lever le pied pour s'occuper de sa petite "L"... mais pas trop longtemps ! "Je vais faire une pause jusqu'à la fin de l'été sans doute. Après je dois finir le tournage du téléfilm Un bébé pour Noël. L'adaptation de mon roman Liés pour la vie est en réflexion. Mon personnage de Mélanie reviendra aussi au Mistral dans Plus belle la vie mais je ne sais ni quand, ni si elle sera maman ou pas... Car elle était enceinte en décembre", a-t-elle révélé.

Devenir maman : Notre combat contre l'endométriose, c'est lundi 21 mai à 22h55 sur TF1.