Laetitia Milot maman : Une tendre vidéo de sa grossesse et de sa fille dévoilée

Le 14 mai 2018, Laetitia Milot donnait naissance à sa fille Lyana. Un immense bonheur pour l'actrice de Plus belle la vie qui se battait depuis dix ans pour tomber enceinte. Elle est, on le rappelle, atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité. Elle a notamment subi une opération qui devait lui donner plus de chances de tomber enceinte. Une réussite puisque peu de temps après, elle apprenait sa grossesse. Un heureux événement qu'elle a officialisé une fois le premier trimestre passé.

Si elle a eu la chance de réaliser son rêve, certaines femmes continuent leur combat pour tomber enceinte. La marraine d'EndoFrance a donc une fois de plus souhaité les soutenir en dévoilant une vidéo retraçant ses neuf mois de grossesse. Annonce de la nouvelle, préparation de la chambre ou encore retour à la maison avec leur fille, Laetitia Milot n'a rien omis.

"Parce qu'on nous a dit que c'était impossible. Parce que nous avons toujours gardé espoir. Parce que nous nous sommes battus pendant plus de dix ans. Je veux vous donner de l'espoir. Si vous avez une toute petite chance d'avoir votre trésor, alors battez-vous et continuez d'y croire. Vous aussi vous avez le droit à ce bonheur ! J'espère que cette vidéo de mes 9 mois de grossesse vous donnera de la force", a-t-elle écrit au début de son émouvante vidéo.