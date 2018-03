Laetitia Milot : Pourquoi elle a d'abord caché sa maladie à Badri...

Laetitia Milot fait la couverture du numéro du jeudi 1er mars 2018 du magazine Paris Match. Une couverture un peu particulière puisqu'elle y dévoile son ventre très arrondi. Pour la publication, la comédienne qui attend son premier enfant, une petite fille, a bien sûr évoqué sa grossesse, mais aussi son amour pour Yanis, son ex-compagnon décédé trop jeune, et la peur de perdre Badri à cause de sa maladie, l'endométriose.

Cela faisait dix ans qu'elle espérait avoir un enfant et, miracle, c'est arrivé alors que son médecin l'avait mise en "ménopause artificielle" afin "d'atténuer les effets de l'endométriose". Atteinte depuis l'adolescence de cette maladie, Laetitia Milot a tout d'abord expliqué à Paris Match qu'il a fallu beaucoup de temps aux docteurs pour trouver l'origine de son mal : "Pendant des années, les représentants du corps médical n'ont cessé de me répéter que je n'aurais pas d'enfant, qu'il me fallait vivre avec ces maux de tête à hurler. Et des douleurs au ventre si terribles, si handicapantes qu'elle vous font vous retrouver recroquevillée au sol." C'est finalement en 2005 qu'elle a su quel était ce mal. Mais voilà, à l'époque, l'endométriose était peu connue du grand public. On n'en parlait pas.

Parce que Laetitia Milot a eu "presque honte", elle a tout d'abord choisi de ne pas se confier à son compagnon Badri : "Comment expliquer à son mari qu'on va le priver d'enfants, que certaines périodes de douleurs intenses vous éloignent de lui ? C'est très dur. J'avais peur qu'il me quitte !" Finalement, l'actrice de 37 ans a dit la vérité et a eu le bonheur de se rendre compte que sa moitié a très bien réagi, considérant que sa maladie était leur maladie. "Combien de couples se sont séparés à cause de l'endométriose ? Il faut être deux pour supporter ce fardeau, se parler, partager. Les hommes peuvent se sentir impuissants face à notre douleur", poursuit-elle.