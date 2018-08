Laetitia Milot : Pourquoi le prénom de sa fille a été long à trouver

Le 14 mai 2018, Laetitia Milot et son mari Badri accueillaient leur premier enfant, une petite fille prénommée Lyana. Depuis, le couple est épanoui après dix années à espérer et à douter d'être parents un jour, à cause de l'endométriose dont souffre la comédienne de 38 ans. Cette période est révolue et rien ne pourrait venir entacher le bonheur de la petite famille.

Maman comblée, Laetitia Milot a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Télé 7 jours pour une interview confidences. L'ancienne star de Plus belle la vie y dévoile son nouveau quotidien et ce que la maternité a changé à sa vie. Mais ce n'est pas tout. Elle révèle une anecdote inattendue sur le prénom de sa fille.

Si on pensait que le choix de Lyana était une évidence, ce n'est pas tout à fait exact, comme l'explique Laetitia Milot dans les pages de l'hebdomadaire. En effet, elle indique d'abord qu'elle et son compagnon ont mis du temps à la déclarer à la mairie : "Ce n'était pas encore officiel", annonce-t-elle. Et pour cause, Laetitia et Badri n'était pas d'accord sur l'orthographe du prénom : "Avec deux N, un H à la fin, un I, et un Y... On devenait fous ! Seule certitude, Badri et moi aimions tous les deux ce prénom, qui vient du latin lea, qui signifie 'lionne'". Finalement les amoureux ont réussi à trouver un terrain d'entente et leur petite merveille a enfin pu être signalée.

Trois mois après son accouchement, Laetitia Milot chérit déjà chaque souvenir avec bébé. Alors qu'elle a repris le tournage de son feuilleton Un bébé pour Noël il y a quelques jours, pas question pour elle de se séparer de son enfant. Lyana et Badri l'ont donc accompagnée pour son plus grand plaisir.

