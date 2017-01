Laetitia Milot : Prête pour de nouveaux examens médicaux, Badri à ses côtés

Après une année chargée entre Plus belle la vie, La Vengeance aux yeux clairs et La Femme aux cheveux rouges, Laetitia Milot a profité avec son chéri Badri d'une semaine de repos bien méritée aux Maldives. Interviewée par le magazine Télé Loisirs la belle comédienne se confie sur ses envies de bébé et sa maladie.

L'année 2016 a été "un tournant" pour la jeune femme de 36 ans grâce à la sortie de son livre Le bébé c'est pour quand ? dans lequel elle évoque sa maladie, l'endométriose, et ses difficultés pour tomber enceinte. Mais Laetitia Milot sent que 2017 pourrait chambouler sa vie. "Mon voeu le plus cher est d'avoir un bébé. Badri et moi ne baissons pas les bras. J'espère que cette nouvelle année sera la bonne pour concrétiser notre rêve", confie-t-elle.

Avec son mari, Laetitia Milot sait qu'elle peut tout affronter. Ensemble, ils continuent de se battre contre l'endométriose. "J'ai des examens prévus à mon retour, et il est un soutien de chaque instant. Les épreuves ont renforcé notre couple. Même si nous avons des difficultés pour avoir un enfant, on ne baissera pas les bras", explique-t-elle.

Positive et pleine d'entrain, la comédienne a aussi de nouvelles ambitions professionnelles comme de tourner en anglais ! "J'y pense. D'ailleurs, je suis des cours d'anglais par correspondance depuis deux ans. J'ai pour projet de passer trois mois en Angleterre pour m'immerger dans le pays", confirme-t-elle.

2017 sera l'année de tous les changements pour la délicieuse comédienne !

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laetitia Milot dans le magazine Télé Loisirs en kiosques le 2 janvier 2017.