Laetitia Milot prête pour un deuxième enfant ? Elle répond

Laetitia Milot répond aux questions du magazine Gala ce mercredi 22 août 2018. La comédienne, maman d'une petite Lyana depuis le 14 mai dernier, entame un nouveau chapitre de sa vie et réalise enfin son rêve après dix années passées dans le doute de tomber enceinte dû à son endométriose. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, elle raconte ce que les joies du pouponnage ont changé à sa vie : "Tout ! Ça change la vie tout court ! Les priorités, les choix, les projets, la vision des choses... On se sent terriblement responsables, parfois trop même, on a peur de mal faire..."

Aussi, la comédienne de Plus belle la vie (France 3) fait des révélations sur l'éventualité de donner un frère ou une soeur à sa fille, elle qui a déjà vécu un accouchement difficile : "Déjà, après une césarienne, c'est impossible", explique-t-elle avant de poursuivre : "Et puis, sincèrement, avec mon mari, on a juste envie de profiter de Lyanna. Sans compter l'âge : je viens d'avoir trente-huit ans, Badri en aura quarante, quand notre fille aura vingt ans on sera dans notre soixantaine... Peut-être que dans six mois, un an, je vous dirai autre chose mais là, tout de suite, on veut juste savourer ce bonheur. Etre parents. Enfin."

Et le bonheur, elle nage en plein de dedans. Depuis l'arrivée de Lyana, Laetitia Milot et son mari Badri ne jurent que par elle. Cet été aura été le meilleur de leur vie, comme en témoigne de nombreuses publications de la jolie brune sur les réseaux sociaux ou encore ses tendres témoignages sur son quotidien de maman.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laetitia Milot dans le nouveau numéro de Gala, en kiosques ce mercredi 22 août 2018