Laetitia Milot revient sur son enfance: "J'aurais préféré avoir plus de copines"

C'est une grande première pour Laetitia Milot ! La pétillante et courageuse comédienne, que l'on a vue dans Plus Belle la Vie et Camping Paradis, a prêté sa voix à la gentille Schtroumpfette dans le nouveau petit bijou d'animation les Schtroumpfs et le Village Perdu. Ce doublage est un nouveau défi pour l'actrice de 36 ans, qu'elle a relevé haut la main.

A quelques jours de la sortie du désopilant dessin animé, en salles le 5 avril, la rédaction de PurePeople a eu le privilège de rencontrer la jolie brunette et son partenaire de doublage Gérard Hernandez, interprète de longue date du Grand Schtroumpf, dans le cadre raffiné du bar du Pershing Hall.

Laetitia Milot était d'autant plus heureuse d'incarner à l'écran ce fameux personnage que les petits bonshommes bleus à chapeau blanc ont bercé toute son enfance. "J'ai grandi avec la Schtroumpfette, je l'ai vue en dessin animé toute petite et j'ai même joué avec les figurines des Schtroumpfs. J'avais une image très gaie, joyeuse et positive de la Schtroumpfette", nous a-t-elle confié en interview.

Aidée par Barbara Tessier, qui prêtait jusqu'alors sa voix à la seule et unique fille des Schtroumpfs, elle a créé un ton frais, joyeux et positif pour coller à la peau de son personnage, qui vit de folles aventures avec ses camarades Schtroumpf maladroit (campé par Arié Elmaleh) ainsi que le Schtroumpf costaud et le Schtroumpf à lunettes, dans le film.

Entourée d'autant de garçons, la Schtroumpfette est sous bonne garde... comme l'était aussi Laetitia Milot dans son enfance ! "J'avais deux frères alors forcément, j'avais plus d'amis garçons quand j'étais jeune. Je n'ai pas eu beaucoup d'amies filles, j'avais deux copines. J'aurais préféré en avoir plus que ça, mais on ne refait pas sa vie ni son enfance", a-t-elle expliqué.

Sans surprise, son acolyte Gérard Hernandez a lui renchéri, disant avoir passé lui aussi son enfance "davantage entouré de garçons que de filles", ce qui n'était pas pour lui déplaire. Tous deux ont pris grand plaisir à replonger dans ce dessin animé qui a bercé leur jeunesse et continue d'émerveiller de par sa fraîcheur et son optimisme les nouvelles générations.

Coline Chavaroche