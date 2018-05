Laetitia Milot : Sa "grande culpabilité" à la naissance de sa fille

Deux semaines après avoir donné naissance à sa petite Lyana, Laetitia Milot se livre à coeur ouvert dans les colonnes du magazine Paris Match. La comédienne, atteinte d'endométriose – une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes de fertilité –, revient sur son accouchement difficile et évoque un second coup dur dans les heures suivant l'arrivée de bébé.

Après la naissance de la fillette par césarienne, Laetitia Milot et son mari Badri sont restés un court instant "en osmose" à trois. Puis Laetitia Milot a dû partir trois heures en salle de réveil. Un "protocole obligatoire" qui lui a déchiré le coeur, elle qui n'attendait qu'une chose : "donner la tétée" à ce bébé miracle. En retrouvant la petite Lyana, celle qui incarne Mélanie Rinato dans Plus belle la vie (France 3) a été confrontée à un autre souci, à propos de l'allaitement cette fois.

"À l'hôpital, je ne produisais pas assez de lait et j'en ai conçu une grande culpabilité, confie-t-elle. Curieusement, cela s'est un peu arrangé à la maison. Je parviens à la nourrir pour moitié au sein, des moments d'intimité dont je profite, et Badri participe en lui donnant des biberons."

