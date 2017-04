Laetitia Milot, Schtroumpfette très affirmée : "J'ai beaucoup de caractère..."

Les producteurs des Schtroumpfs et le Village perdu ne pouvaient trouver meilleure candidate que Laetitia Milot pour prêter sa voix à la seule et unique Schtroumpfette. La jolie star de la série Plus belle la vie et Camping Paradis a transmis son pep et sa fraîcheur au célèbre personnage inventé par le dessinateur belge Peyo.

"La Schtroumpfette, c'est une gentille, une vraie gentille. J'ai essayé d'être la plus Schtroumpfette possible mais dans la vie, je suis moins... disons que j'ai un caractère plus affirmé ! Je suis très positive, j'essaie de l'être la plus possible parce que la vie est tellement courte et on se prend la tête pour des futilités mais j'ai beaucoup de caractère et je dis souvent ce que je pense", nous a-t-elle confié lors d'une récente interview exclusive.

À l'occasion de la sortie du petit bijou d'animation produit par les studios Sony Pictures, la rédaction de Purepeople a eu le privilège de rencontrer l'actrice de 36 ans ainsi que son partenaire de doublage Gérard Hernandez, qui incarne depuis toujours le Grand Schtroumpf, ainsi qu'Arié Elmaleh dans le rôle du Schtroumpf maladroit.

Malgré les mises en garde du très paternaliste chef de village, toute cette joyeuse tribu s'embarque, dès le 5 avril au cinéma, dans une aventure exaltante qui met la différence à l'honneur d'une manière saine et positive. La Schtroumpfette à la recherche de ses origines prendra tous les risques pour protéger un village perdu, en plein coeur d'une forêt luxuriante et chatoyante, du grand méchant Gargamel et son vilain chat Azraël.

Si les enfants s'émerveilleront des décors mirifiques du film d'animation et trembleront en même temps que les héros sur écran, les parents se réjouiront de retrouver les héros de leur enfance, toujours dans l'air du temps malgré les années écoulées.

Coline Chavaroche