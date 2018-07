Laetitia Milot : Son ami Laurent Kérusoré, "tonton" gaga avec sa fille Lyana

Laetitia Milot et Laurent Kérusoré sont inséparables depuis près de quatorze ans. D'abord complices grâce à leurs personnages dans Plus belle la vie, Mélanie et Thomas, les comédiens sont rapidement devenus meilleurs amis loin des caméras. Malgré l'absence de la belle brune (qui a fêté son 38e anniversaire le 5 juillet) des tournages de la fiction de France 3 depuis quelque temps, les deux amis continuent de passer du bon temps ensemble.

Ce dimanche 8 juillet 2018, c'est autour de Lyana, la fille de Laetitia et Badri née le 14 mai dernier, qu'ils se sont réunis. Une après-midi pouponnage pour Laurent Kérusoré qui est déjà complètement accro au petit bout de chou, comme en témoigne la photo qu'il a partagée sur son compte Instagram avec en légende :"Heureux de reconnaître mon amie à travers ce petit être exceptionnel! Vive la vie! Vive les amis! #amour #bébé #maman #tonton #papa #heureux"

Le "tonton" de Lyana, comme il se définit, a donc vécu un moment privilégié avec la petite famille. Ce n'est pas la première fois que l'acteur célibataire témoigne son amour pour sa complice de toujours. Quelques jours après son accouchement, il l'avait félicitée à travers un tendre message : "Félicitations à Notre Laëtitia et son mari... la famille s'agrandit. Tellement heureux pour vous. #naissance #bébé #nouveauné #heureux #bonheur #famille #fierté"