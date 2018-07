Laetitia Milot : Son message d'amour pour sa fille Lyana !

Laetitia Milot est une femme comblée. Après des années de craintes et de doutes dus à son endométriose, une maladie gynécologique qui compromet la grossesse, la comédienne a enfin réalisé son rêve. Celui de devenir maman. Le 14 mai 2018, elle accueillait donc son premier enfant, une petite fille prénommée Lyana.

Mercredi 4 juillet, la belle brune de 37 ans a tenu à lui rendre hommage de la plus merveilleuse des manières. Elle s'est emparée de son compte Instagram pour y partager un poème dédié au nouvel amour de sa vie : "Lyana, tu n'imagineras jamais assez À quel point je t'ai désirée, Ô combien de fois j'ai imploré, Tellement espéré, Et tant rêvé De te voir un jour arriver. [...] Devenir ta maman Fut mon plus grand combat, Il y a parfois dans la vie Des choses qu'on ne comprend pas. [...] Garde toujours espoir Même quand tout paraîtra noir, Car mon miracle à moi C'est toi, ma Lyana."

Près de deux mois après son accouchement compliqué, Laetitia Milot nage littéralement dans le bonheur et ne se lasse pas de partager son quotidien familial avec tous ses abonnés. D'ailleurs, quelques jours avant de dévoiler cet adorable poème, la mère de Lyana postait un tendre cliché de famille à l'occasion de ses onze ans de mariage avec son compagnon, Badri.