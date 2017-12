Lainie Kazan (Mariage à la grecque, Une nounou d'enfer) arrêtée pour vol

Lainie Kazan a passé un sale réveillon de Noël. L'actrice et chanteuse américaine de 77 ans a été arrêtée dimanche 24 décembre 2017 pour vol à l'étalage. La situation peut paraître assez risible, mais c'est véridique. La comédienne, qui incarnait l'hilarante mère Maria Portokalos dans la comédie culte Mariage à la grecque (ce film et sa suite ont rapporté plus de 450 millions de dollars à travers le monde), a tenté de voler de la nourriture dans une épicerie Gelson de la San Fernando Valley en Californie.

Dans son sac de courses réutilisable, la septuagénaire avait glissé pour pas moins de 180 dollars de victuailles ! Elle a tenté de sortir de l'épicerie ni vue ni connue, avant de courir jusqu'à sa voiture. Mais un employé de l'épicerie l'a poursuivie et l'a stoppée, avant d'appeler la police. Menottée et emmenée au commissariat, l'actrice a expliqué qu'elle n'avait pas d'argent... sur elle. L'histoire s'est terminée par un procès-verbal et la comédienne a été relâchée sans caution.

Il fut un temps où Lainie Kazan était une star. Pendant trois ans, elle a notamment incarné la Tante Feida dans Une nounou d'enfer, avant d'apparaître dans Desperate Housewives, Modern Family ou encore Grey's Anatomy. Au cinéma, l'actrice d'origine new-yorkaise avait eu une nomination aux Golden Globes pour Où est passée mon idole?, après avoir joué dans Coup de coeur de Francis Ford Coppola. C'est en 2002 qu'elle relança sa carrière avec le succès de Mariage à la grecque, avant de jouer dans la comédie Rien que pour vos cheveux en 2008. Sauf que depuis Mariage à la grecque 2, c'est un peu une période de vaches maigres pour Lainie, qui tentera de se relancer en tête d'affiche de la comédie Tango Shalom et dans Garlic & Gunpowder, aux côtés de Vivica A. Fox et Michael Madsen.