Lakhdar et Naëlle (La Villa des coeurs brisés 2) toujours en couple ? Réponse...

Naëlle et Lakhdar ont quitté l'aventure plus amoureux que jamais, au cours de l'épisode du 12 janvier 2017 de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1). Leur idylle n'a malheureusement pas duré bien longtemps après l'aventure. La faute à des vies trop différentes en dehors de l'émission.

"J'ai repris ma petite vie de maman et lui est encore jeune. (...) Donc le retour à la réalité était un peu compliqué. On a décidé de prendre nos distances", a confié Naëlle lors d'une interview pour Télé Loisirs. Et Lakhdar de préciser : "En dehors de La Villa, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes vies. On a essayé (...). Je pense qu'on a pris la bonne décision."

L'ancien candidat de Garde à vous a toutefois admis, au détour de son interview pour Sam Zirah, que Naëlle lui manquait : "Notre relation nous manque, mais je ne vais pas mourir parce qu'elle n'est pas là. J'ai l'impression d'être resté sur une histoire pas terminée." Après quoi, il a assuré ne l'avoir jamais trompée avec Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers, Les Anges 9) contrairement à ce que prétendaient les rumeurs : "Je lui avais dit : 'Si tu veux on va boire un verre.' En fait, je n'avais pas d'idées mal placées, c'était vraiment pour boire un verre."

Naëlle ne l'a malheureusement pas entendu de cette oreille quand elle a découvert les messages qu'ils avaient échangés. "Je le reconnais, j'ai été con et je suis en tort à 100%", a confié le beau brun.