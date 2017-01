Lakhdar (La Villa 2), écarté du casting des Anges 9 : Ses révélations...

Lakhdar, star de Garde à vous sur M6 et candidat de La Villa des coeurs brisés 2, a bien failli figurer au casting des Anges 9 (NRJ12). Mais voilà, la production a finalement tiré un trait sur lui. Lors de sa participation au Facebook Live de Purepeople, le jeune candidat de télé-réalité a fait quelques révélations...

Si Lakhdar a profité de cet entretien pour annoncer qu'il serait bientôt dans une nouvelle émission, le beau brun a aussi révélé pourquoi il ne s'est pas envolé à Miami aux côtés de Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1).

"À la base ça devait être bon. On m'a appelé le 21 décembre pour finalement me dire que l'on n'avait pas besoin de moi mais que je pouvais venir deux semaines", a-t-il expliqué. Un revirement de situation qui a agacé Lakhdar. Estimant que l'on s'est moqué de lui, il a même préféré décliné l'offre et ne pas apparaître du tout dans le programme.

"Les vraies raisons de ce changement je ne les connais pas. Quand j'ai demandé pourquoi on avait plus besoin de moi on m'a juste dit que c'est ce qui était ressorti de leur réunion. Ça ma énervé je n'ai pas cherché à en savoir plus", a-t-il poursuivi. Déçu, Lakhdar nous a ensuite expliqué avoir proposé de s'essayer à trois métiers à Miami : mannequin podium, le foot et cascadeur.

