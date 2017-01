Lakhdar (La Villa 2) très remonté contre Fidji : Il l'insulte violemment !

Lakhdar, rendu célèbre grâce à son passage dans Garde à vous sur M6 et plus récemment aperçu dans La Villa des coeurs brisés 2 (NT1), a une dent contre Fidji. Récemment interrogé par Purepeople.com, le jeune homme qui a été écarté du casting des Anges 9 (NRJ12) dans la dernière ligne droite n'a pas mâché ses mots...

En effet, invité à révéler l'identité des locataires de La Villa avec qui il avait eu le moins d'affinités, Lakhdar n'a pas été tendre avec celle qui a été en couple avec son ami Florian et qu'il ne jugeait pas sincère. "Fidji, c'est une con**sse ! Excusez-moi mais c'est une grosse con**sse ! C'est à cause d'elle que je me suis embrouillé avec Flo. J'ai encore reçu des messages hier comme quoi elle me critiquait et m'insultait sur Snapchat (...) C'est une grosse mytho, elle ne sert strictement à rien, elle est aussi inutile qu'une plante verte. Elle est partie dire que dans La Villa je ne lui ai presque pas parlé hormis pour lui dire qu'elle aurait des plus gros seins de Naëlle. Jamais de la vie je me serais permis de dire ça." Et de poursuivre en s'adressant directement à Fidji : "Les seins de Naëlle sont dix fois plus beaux que les tiens. Les tiens ils font la même taille que ta tête, à un moment donné quand c'est pas proportionné c'est moche !"

En juillet dernier, déjà interrogé au sujet de Fidji par Sam Zirah, Lakhdar avait lâché : "Je pense que Flo est sincère dans ses sentiments, mais que Fidji se sert de lui. Et j'en suis sûr à 2000% (...) Je ne la connais pas personnellement mais je n'ai pas envie de la connaître. Elle se sert des gens pour exister, elle a besoin de se mettre en couple dans les programmes... Pour moi, elle n'est pas amoureuse de Florian."

