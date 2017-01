Lakhdar (La Villa des coeurs brisés 2) : Son message à Cyril Hanouna...

Alors que Jean-Michel Maire va participer aux Anges 9, un célèbre candidat de télé-réalité rêve de se faire une place dans Touche pas à mon poste (C8).

Star de Garde à vous sur M6 et candidat de La Villa des coeurs brisés 2, Lakhdar a profité de sa participation au Facebook Live de Purepeople pour passer un message à Cyril Hanouna.

Si l'ex-compagnon de la belle Naëlle se dit prêt à s'engager, même gratuitement, pour une deuxième saison de Garde à vous, le jeune homme aimerait surtout intégrer une bande de chroniqueurs. "J'aimerais bien faire comme Capucine Anav [chroniqueur dans Touche pas à mon poste sur C8, NDLR]. 90% des gens de télé-réalité rêveraient d'intégrer la bande de Cyril Hanouna, je regarde tous les soirs son émission !", nous a-t-il confié.

Afin de mettre toutes les chances de son côté, Lakhdar a donc passé un message au célèbre animateur-producteur de C8. "Cyril, si tu me regardes, on est pareil toi et moi. On va kiffer ! La danse de l'épaule on va la faire ensemble. Donc appelle moi on va s'arranger. Ne pense plus à Matthieu Delormeau ce sera moi ton bébé", a-t-il déclaré avec humour.

Lakhdar a ensuite conclu vouloir inviter Cyril Hanouna au restaurant et s'est engagé à lui offrir le repas ! Il ne manque plus que la réponse de Baba !