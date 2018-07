Lamar Odom : L'ex-mari de Khloé Kardashian mêlé à une fusillade

Lamar Odom est (encore) passé tout près du drame. Selon TMZ, l'ex-star de la NBA s'est retrouvée à quelques mètres d'une fusillade survenue dans la nuit du 20 juillet 2018 dans le quartier du Queens, à New York.

Le sportif de 38 ans se trouvait avec un groupe d'amis à la sortie d'un restaurant de la chaîne Hooters lorsque des coups de feu ont retenti. "Les témoins ont dit à la police que Lamar et ses amis (...) s'étaient retrouvés dans une altercation verbale avec un autre groupe, écrivent nos confrères. Une partie de la dispute a été enregistrée par les caméras. (...) Un homme de l'autre groupe a sorti une arme à feu et a tiré plusieurs coups dans l'air, personne n'a été touché. Le groupe a fui la scène selon les témoins."

Une source a confirmé que la police de New York "recherch[ait] activement le tireur". À ce jour, il n'a été procédé à aucune arrestation. Enfin, TMZ précise que l'ex-mari de Khloé Kardashian n'est accusé d'aucun méfait et qu'il coopère volontiers avec la police. "Lamar n'a rien fait de mal et n'a pas été arrêté. Il a fait de son mieux pour répondre aux questions que la police avait pour lui", a ajouté son avocat Saam Zangeneh.

Sur Instagram, celui qui avait failli mourir d'une overdose en octobre 2015 a tenu à rassurer ses admirateurs. "Je veux que mes fans sachent que je vais bien. Merci pour vos messages, je vais essayer de répondre à autant de personnes que je peux. Juste pour partager la 'vérité' avec vous tous. J'étais près de la scène lorsque ça s'est produit et je n'étais impliqué d'aucune façon ! Merci", a-t-il conclu.