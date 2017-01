Lamar Odom : Sorti de centre de désintox, tout frais pour 2017

Lamar Odom voit enfin le bout du tunnel ! Débarrassé de ses addictions, le basketteur et ex-mari de Khloé Kardashian a quitté son centre de désintoxication. Il retrouve l'extérieur, l'air frais et a récemment cédé à son premier petit plaisir : client d'une prestigieuse bijouterie, Lamar compte briller en 2017...

L'heureuse nouvelle de la sortie de Lamar Odom a été annoncée par Us Weekly. Citant une source anonyme, le magazine confirme qu'il a quitté un centre situé à San Diego le jeudi 5 janvier. L'ancien ailier fort des Los Angeles Lakers et double champion NBA y avait été admis en décembre.

"Il se porte à merveille et a hâte de commencer cette nouvelle année... Il souhaitait également revenir au meilleur de sa forme. Il n'a pas fait de rechute, mais sentait qu'il voulait partir et repartir à zéro pour 2017", confie la source à Us Weekly. Ce même jeudi 5 janvier, jour de sa sortie, Lamar Odom a été aperçu à Beverly Hills, accompagné de son entourage et d'une équipe de tournage. L'athlète de 37 ans s'est rendu chez Gearys et était à la recherche de montres.

Comme son ami et ex-beau-frère Kanye West, passé fin novembre par le centre neuropsychiatrique Resnick à UCLA, Lamar Odom commence l'année 2017 plein de bonnes intentions. Motivé par ses enfants Destiny et Lamar (18 et 14 ans, nés d'une précédente relation avec Liza Morales), Lamar aura peut-être envie de renouer avec les sensations de la NBA, à qui il n'a pas encore fait ses adieux...