Lambert Wilson et Julian Bugier entourent Anne Hidalgo pour un soir de gala

Lundi 30 janvier, l'hôtel de ville de Paris accueillait la soirée de gala de la Maison des journalistes. Un moment important puisque l'organisation fêtait les 10 ans de son programme Renvoyé Spécial. On a pu voir Lambert Wilson et Julian Bugier autour de la maire de la capitale, Anne Hidalgo.

C'est donc dans le cadre élégant de l'hôtel de ville, dans le 4e arrondissement, que s'est tenu le gala initié par la Maison des journalistes (MDJ). La soirée a mis à l'honneur le programme Renvoyé Spécial, autour des 26 résidents de la promotion 2016. Un programme qui s'adresse principalement aux lycéens et concerne aussi certains jeunes en difficulté. D'ailleurs, l'organisation ne manque pas de rappeler qu'au "cours des années écoulées, plus de 400 établissements scolaires et quelque 15 000 jeunes ont ainsi participé à des rencontres avec des journalistes exilés en France". Ce programme s'enroule autour de la défense de trois valeurs essentielles : la liberté d'information, la tolérance et la démocratie. L'objectif central du programme est d'ouvrir des horizons et des champs de réflexion à une jeunesse qui incarne l'avenir.

Pour encourager et soutenir la Maison des journalistes, on a pu compter sur l'acteur Lambert Wilson, le dessinateur Plantu, Reza Deghati, Renan Luce, Patrick Bloche, Christian Auboyneau (président de La Maison des Journalistes) ou encore Darline Cothière (directrice de La Maison des Journalistes), l'actrice actuellement à l'affiche du très réussi Il a déjà tes yeux Aïssa Maïga, Hélène Bidard (adjointe à la maire de Paris), Julian Bugier...

Exemple unique au monde, la MDJ a historiquement pour mission d'accueillir et d'accompagner des journalistes contraints de fuir leurs pays. Plusieurs centaines d'entre eux ont ainsi pu bénéficier des services de cette association confraternelle depuis sa création il y a quinze ans.

Thomas Montet