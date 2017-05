Lana Del Rey en couple ? La chanteuse est inséparable d'un célèbre DJ

Célibataire depuis sa rupture avec le photographe italien Francesco Carrozzini il y a deux ans, la chanteuse Lana Del Rey n'est apparemment plus célibataire. Mardi 9 mai, elle a été photographiée pour la première fois en compagnie de son nouveau petit-ami supposé, le rappeur et DJ G-Eazy qui a collaboré avec Britney Spears sur son titre Make Me.

En témoignent plusieurs photos publiées sur le site du DailyMail. L'interprète de High By The Beach a tenté, en vain, de sortir sans se faire remarquer de l'Avenue à Los Angeles, où elle a passé une partie de la soirée avec le rappeur de 27 ans. Ce n'est pas la première fois que l'artiste tourmentée et Gerald Earl Gillum de son vrai nom sont surpris ensemble puisqu'ils sont pratiquement inséparables ces derniers temps.

La veille, le supposé couple a passé la nuit à faire la fête au club Beauty and Essex tandis que l'avant-veille, c'est au club Warwick qu'ils ont été repérés tous les deux. Les rumeurs vont bon train les concernant depuis que la jolie brunette de 31 ans est venue applaudir G-Eazy tandis qu'il se produisait le mois dernier au festival de Coachella.

"Ils ne se sont pas lâchés d'une semelle et avaient l'air très amoureux. Ils se sont embrassés et murmurés des choses à l'oreille", racontait alors un témoin de la scène aux journalistes du tabloïd The Mirror. Pourvu que ça dure !