Landau Eugene Murphy Jr. arrêté après avoir frappé son ex avec un club de golf

Carton rouge pour l'un des candidats phares de l'émission America's Got Talent. Selon les informations de TMZ, Landau Eugene Murphy Jr., grand gagnant de la sixième édition diffusée en 2011 à la télévision, a été arrêté lundi 10 juillet à Whitman (Virginie-Occidentale) après une violente altercation avec la maman de son bébé de 6 mois.

D'après nos confrères, la dispute a éclaté lorsque le chanteur de 42 ans a signifié à sa compagne qu'il la quittait. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la suite a été brutale. Landau Eugene Murphy Jr. s'est en effet emparé d'un club de golf pour attaquer la mère de son enfant, qui a été touchée au visage. La rixe s'est ensuite déplacée à l'extérieur pour se poursuivre dans la rue située en face du domicile du chanteur. Là, l'artiste s'en est de nouveau pris à sa victime, lui "frappant la tête contre le trottoir". L'histoire ne dit pas quel bon samaritain a mis un terme à cette folie.

Menacé au couteau ?

Quelques instants plus tard, la jeune femme était emmenée à l'hôpital pour soigner ses blessures. De son côté, Landau Eugene Murphy Jr. a été arrêté pour violences conjugales. Il a été relâché en échange d'une caution de 3 500 dollars. Contacté par TMZ, le manager de l'artiste a affirmé qu'il s'agissait d'un cas de légitime défense, révélant la version des faits de son client. Landau Eugene Murphy Jr. a en effet expliqué aux autorités que la dispute a éclaté lorsqu'il a surpris son ex en train de saccager volontairement sa maison. "Il dit qu'elle a détruit les lieux avec un club de golf avant de s'en prendre à lui avec le club et un couteau. Il prétend qu'il ne faisait que se défendre et s'est excusé pour l'incident", ont écrit nos confrères.

Légitime défense ou non, c'est en tout cas une très mauvaise publicité pour celui qui avait marqué les téléspectateurs américains il y a déjà six ans en offrant une sublime performance en reprenant Frank Sinatra.