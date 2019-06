Lang Lang : Les coulisses de son mariage pharaonique au château de Versailles

Durant le week-end du 1er au 2 juin 2019, Lang Lang et sa compagne, Gina Alice se sont mariés à Paris ! Une cérémonie pharaonique et très luxueuse, puisqu'elle était organisée dans un appartement privé situé en face de l'Arc de Triomphe, mais aussi directement dans la Galerie des Glaces, à Versailles. Selon les informations de Page Six, plus de 300 invités se sont pressés pour cette cérémonie de mariage en grande pompe, y compris John Legend et sa compagne Chrissy Teigen.

Le couple avait dévoilé par des photos publiées sur Instagram qu'il était à Paris ce week-end, en compagnie de ses deux adorables enfants, Luna et Miles (3 ans et bientôt 1 an). La princesse Marie-Christine Von Reibnitz et son mari, le prince Michael de Kent (qui est un cousin de la reine Elizabeth II), étaient également présents, toujours selon Page Six. Zhai Jun, l'ambassadeur de Chine en France, avait fait le déplacement pour cette soirée exceptionnelle, tout comme Elizabeth Segerstorm et Bianca Jagger.

Évidemment, la cérémonie a débuté par un récital de l'excellente pianiste Gina Alice Redlinger et son mari, Lang Lang, qui jouaient ensemble du piano. Selon le site américain, un repas en sept services a été servi aux convives, dont un homard servi sur de la glace pilée. Les deux musiciens avaient choisi une pièce montée haute de plus de 2 mètres (8 pieds), qui a été dégustée avec des cuvées spéciales de Dom Pérignon. Des feux d'artifice auraient ensuite été tirés depuis le jardin de Versailles. Comme il est possible de le voir sur certaines images du mariage, ils avaient créé une cascade de champagne d'une hauteur spectaculaire.

Pour la décoration, Lang Lang et Gina Alice avaient misé sur la simplicité avec des orchidées blanches et des "centaines" de roses pour la réception.