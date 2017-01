Lapo Elkann, héritier Fiat : En cure de désintox, en attendant son procès

Les célébrités aussi profitent du début d'année pour adopter de nouvelles résolutions ! Celle de Lapo Elkann ? Se débarrasser de ses addictions. Le fantasque homme d'affaires italien s'est, pour cela, rendu dans un centre de désintoxication...

Ce sont les médias transalpins qui, les premiers, ont annoncé la nouvelle. Lapo Elkann est en centre de désintox et il a été coupé de l'extérieur. Sa famille reçoit chaque semaine des infos sur son état de santé.

Les membres du clan Agnelli, à la tête de la société Fiat Automobiles S.A., souhaiteraient que Lapo Elkann reste en centre au moins jusqu'au 25 janvier, date de sa prochaine comparution dans un tribunal de New York pour une affaire de faux témoignage. En novembre, il a été arrêté à New York pour avoir dénoncé un faux enlèvement dont il aurait été victime. Lapo aurait tenté de faire croire à sa famille qu'il avait été kidnappé afin de se faire transférer des fonds. Il venait en réalité de passer deux jours en compagnie d'un prostitué transgenre avec consommation d'alcool, de cannabis et de cocaïne, et se serait retrouvé à court d'argent.

Lapo Elkann a reçu une autorisation de sortie la semaine dernière pour se rendre à Portofino et assister à l'enterrement de son amie, la défunte rédactrice-en-chef du magazine Vogue Italia, Franca Sozzani.

Le cofondateur et président de la marque Italia Independent sera absent des défilés et mondanités de la Fashion Week milanaise, consacrée aux collections masculines pour les saisons automne-hiver 2017-2018. La semaine commence le vendredi 13 janvier.