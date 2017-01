Lapo Elkann : Pas de procès après son faux enlèvement

Heureuse nouvelle pour Lapo Elkann ! Le fantasque homme d'affaires italien et membre de la famille Agnelli ne comparaîtra pas devant un tribunal dans son affaire de simulation d'enlèvement et de faux témoignage. Le procureur de Manhattan a décidé de ne pas le poursuivre...

C'est l'AFP qui, par le biais d'un porte-parole du bureau du procureur de Manhattan, révèle l'information. Les poursuites contre Lapo Elkann, soupçonné d'avoir simulé son enlèvement et dénoncé des faits imaginaires à la police, ont été abandonnées. L'Italien de 39 ans avait été interpellé fin novembre après avoir tenté de faire croire à sa famille qu'il avait été victime d'un enlèvement, pour obtenir des fonds sous forme de fausse rançon.

Selon plusieurs médias américains, au moment de son interpellation, Lapo Elkann venait de passer deux jours en compagnie d'un prostitué transgenre avec lequel il avait consommé de l'alcool, du cannabis et de la cocaïne, avant de se trouver à court d'argent.

Après son interpellation, le petit-fils du légendaire dirigeant italien de Fiat, Gianni Agnelli, avait reçu une citation à comparaître en janvier devant un tribunal de New York pour dénonciation de faits imaginaires. Le ministère public est finalement revenu sur sa décision en classant le dossier.

"La décision d'aujourd'hui me donne du courage et renforce le sentiment de confiance que j'ai toujours eu dans la justice américaine, a déclaré Lapo Elkann dans un communiqué. J'ai traversé des moments difficiles, qui m'ont cependant donné le temps et le silence nécessaires pour réfléchir à ce qui s'est passé et surtout à ce que je veux faire à l'avenir."

Dans l'attente de sa première comparution, Lapo Elkann s'était rendu, de lui-même et encouragé par sa famille, dans un centre de désintoxication. Coupé du reste du monde, il en est sorti pour assister aux obsèques de son amie, l'ex-rédactrice en chef du magazine Vogue Italia, Franca Sozzani.