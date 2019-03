Lara Fabian annonce la mort de sa mère, "moment le plus douloureux" de sa vie

C'est un message déchirant que Lara Fabian vient de poster sur sa page Facebook ce 30 mars 2019. La chanteuse a le coeur brisé et annonce la mort de sa mère, qui souffrait d'une maladie neurodégénérative et qui était à un stade avancé, expliquant vivre ainsi le moment "le plus douloureux de tous ceux qu'[elle a] vécu à ce jour". Elle a souhaité diffuser ces mots sur Internet, voulant que les "choses soient dites autrement qu'avec dignité".

"Son âme est venue me serrer dans ses bras une dernière fois cette nuit", écrit l'artiste belgo-canadienne, 49 ans. Elle cite ensuite un poème écrit par une personne qui ne souhaite pas être citée et qui lui a été transmis par sa meilleure amie, Nathalie. Lara Fabian lui avait dédié la chanson L'Oubli, qui figure sur l'album Ma vie dans la tienne.