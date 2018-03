Lara Fabian applaudie par le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique

Profitant d'une pause dans sa tournée internationale, Lara Fabian était de retour au Canada ces derniers jours. Vendredi 16 mars 2018, celle qui était coach de la version Québécoise de The Voice a donné un concert privé au Théâtre Rialto à Montréal pour une occasion toute particulière : la visite d'Etat du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique. Rappelons que si la carrière de Lara Fabian doit beaucoup au Canada francophone, l'artiste est née à Etterbeek dans l'agglomération de Bruxelles.

Ce n'était donc pas n'importe quel concert pour Lara Fabian qui, pour l'occasion, se produisait au côté d'une autre artiste belge, Alice on the Roof. Après le spectacle, les deux chanteuses ont reçu la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde. Elles ont été chaleureusement félicitées avant de prendre la pose pour un portrait qui immortalisa, à coup sûr, un grand moment de leur carrière respective.

Après cette parenthèse tout particulière, Lara Fabian peut reprendre le cours de sa tournée qui est attendue le 16 juin 2018 au Zénith de Paris.

Visite au pas de course

Quant à Philippe et Mathilde de Belgique, leur visite d'Etat débutait mercredi 15 mars. Évidemment, leur programme était très intense. Le couple royal répondait à l'invitation de Son Excellence Julie Payette, Gouverneure générale. Ils étaient accompagnés du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et des ministres-présidents des Communautés et Régions. À leur programme figuraient des visites à Ottawa, Toronto et Montréal.

Mercredi, le roi et la reine ont été invités à déjeuner par le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard. A l'Université de Montréal, le couple royal a assisté au séminaire sur l'usage des technologies digitales dans l'apprentissage et l'enseignement. Jeudi, le roi des Belges et son épouse ont visité une école primaire à Montréal et déambulé dans les galeries marchandes souterraines de la ville. Ils ont notamment rendu visite à la princesse Luisa-Maria de Belgique qui étudie les sciences-politiques et économiques à l'Université Mc Gill à Montréal et bien d'autres choses encore. La maison royale de Belgique partage sur Facebook tous les détails de cette visite d'Etat.