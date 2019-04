Lara Fabian : Après la mort de sa mère, son joli message partagé avec son père

Ce jeudi 4 avril 2019, la populaire chanteuse Lara Fabian a pris la parole pour chaleureusement remercier ses fans de leurs messages suite à l'annonce de la mort de sa maman Maria. Celle-ci, dont l'état de santé s'était fortement aggravé, souffrait d'une maladie neurodégénérative.

La chanteuse de 49 ans a posté une photo d'elle qui semble avoir été prise à Bruxelles comme l'indique la localisation. La tête posée sur l'épaule de son papa Pierre Crokaert, elle a écrit en légende : "Pour tous vos messages, votre soutien, votre amour, votre forte 'présence', mon papa et moi vous remercions du plus profond de notre coeur... Maman est en paix, libérée de ce manteau de souffrance. Notre vie éternellement liée à elle..." L'interprète des tubes Tout, Je t'aime ou La Différence avait récemment confié que l'état de santé de sa mère avait empiré alors qu'elle était atteinte de démence à corps de Lewy (maladie alliant Parkinson et Alzheimer). On comprend alors qu'elle soit tout de même soulagée que sa mère, à qui elle avait dédié la chanson L'oubli, ne souffre plus.

Lara Fabian, qui avait regagné le Canada - où elle a posé ses valises avec sa fille Lou et son mari Gabriel - suite à une intense tournée promotionnelle en France pour la sortie de son dernier disque intitulé Papillon, a toutefois l'inquiétude de voir son papa rejoindre Maria. Ce dernier aussi est malade. En effet, la chanteuse avait confié qu'il souffre de fibromyalgie. Parmi les symptômes, des douleurs diffuses dans tout le corps, une grande fatigue ou des troubles du sommeil.