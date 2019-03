Lara Fabian dénonce "un acharnement" et se confie sur sa "traversée du désert"

Cela faisait quatorze ans qu'elle ne s'était pas rendue sur le plateau de Thierry Ardisson. Alors, ce samedi 16 mars 2019, Lara Fabian était l'événement du nouveau numéro des Terriens du samedi. Venue faire la promotion de son dernier album, Papillon, sorti le 8 février dernier, la chanteuse signe un retour sur la scène musicale incontournable. Plus en forme que jamais après avoir connu un problème à l'oreille interne, Lara Fabian est revenue sur une autre période compliquée de sa carrière.

Alors que Thierry Ardisson reprenait d'anciens propos tenus par la star belgo-canadienne dans lesquels elle avouait souffrir de moqueries, elle se souvient et raconte : "J'ai eu une réelle traversée du désert", confie l'interprète de Je t'aime et de poursuivre : "J'essaie toujours d'expliquer les choses avec un peu de recul aujourd'hui, à 50 balais heureusement qu'on en a. C'est pas tellement ce qui a été dit, c'est l'acharnement avec lequel ça a été dit et le raccourci qui a été fait." Lara Fabian évoque ainsi la période où elle était la risée des médias et des humoristes : "Du coup, j'étais celle qui gueule. Le problème c'est pas la critique, c'est quand elle est malveillante."

Pour l'homme en noir, l'artiste aurait malheureusement été victime de "racisme social". Mais pour Laurent Baffie, Lara Fabian fait simplement partie de "ces chanteuses populaires" qui ont toujours été "du grain à moudre pour les humoristes" faisant notamment référence aux Guignols qui ont caricaturé la chanteuse pendant des années. Heureusement, cette sombre période semble être derrière elle. Lara Fabian est aujourd'hui épanouie dans sa vie professionnelle mais aussi dans sa vie privée. En effet, depuis sept ans, elle est mariée avec le magicien Gabriel Di Giorgio et elle est la maman de Lou.