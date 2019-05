Lara Fabian devient... un personnage de BD

Lara Fabian l'avait annoncé en février dernier sur son compte Instagram suivi par 238 000 abonnés : elle va devenir un personnage de bande dessinée. Le tome 2 de la collection Mes papas & moi, de Mikl Mayer, devrait paraître en septembre 2019 chez Garçon Édition.

Une BD qui est depuis 2015 la seule en France a être centrée sur une famille homoparentale. Ce nouveau volet, actuellement en commande et financement sur Ulule (l'objectif de collecte est de 5 000 euros), fait suite à la réédition il y a moins d'un an du tome 1 intitulé Portrait de famille. Un premier tome sur lequel on retrouvait Line Renaud, Pierre Palmade, Arielle Dombasle, Amanda Lear et Navii.

Lara Fabian n'est pas la seule artiste à participer à cette série. Le nouvel album bénéficie également de la participation de Jonas Ben Ahmed (Plus belle la vie), premier acteur transgenre à avoir joué dans une fiction française, dans l'écriture de personnage de Valentina, la nounou transgenre. Il faudra aussi compter sur la collaboration de Mathieu Wilhelm.

Cette participation de la chanteuse, qui a récemment sorti un nouveau disque intitulé Papillon prouve une fois encore son engagement auprès de la communauté LGBT. Lara Fabian compte au moins deux chansons dans son répertoire sur l'amour entre personnes de même sexe et même dans la Russie homophobe de Vladimir Poutine, elle prend le risque de les chanter. "Je vais peut-être finir en taule. Ça peut aller jusque-là...", confiait-elle récemment alors qu'elle doit repartir en tournée mondiale.

Le résumé de ce deuxième tome, intitulé Les liens qui nous unissent : "Florian a un secret. Il serait le père d'une petite fille qu'il aurait eue avec Mélanie au lycée. Alors que se prépare son mariage avec Tristan, l'annonce de la nouvelle va chambouler la vie du couple. Pendant ce temps, leur fils, Zack, se pose des questions sur le sexe."