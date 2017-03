Lara Fabian dévoile son étonnant aphrodisiaque...

Alors qu'elle prépare activement son prochain disque en anglais, Lara Fabian s'offrira un séjour à Londres à l'occasion d'un concert sur la scène de l'Apollo Hammersmith, le 15 mars. La chanteuse en a profité pour faire quelques confidences au site Ici-Londres.com...

Lara Fabian n'a pas vraiment la langue dans sa poche et, quand on lui pose des questions un peu intimes, elle se montre souvent malicieuse... Ainsi, lorsque le site, qui dresse un petit portrait perso de la star, l'interroge sur son "aphrodisiaque favori", elle répond tout simplement : "Mon mari !" Une déclaration touchante qui doit faire plaisir à son époux, le magicien Gabriel Di Giorgio avec qui elle a convolé en justes noces en juin 2013. D'ailleurs, quand le journaliste lui demande quand elle s'est sentie "super sexy" pour la dernière fois, sa réponse fait là encore sans doute rougir de plaisir sa moitié : "J'ai la chance d'être mariée à un homme merveilleux, qui me fait me sentir appréciée, aimée et bien dans ma peau chaque jour."

Pour son épanouissement personnel, Lara Fabian, à l'instar de sa consoeur Céline Dion, a besoin de la musique mais aussi et surtout de sa famille. Ainsi, si elle est folle de son époux, elle est également gaga de sa fille, fruit de ses amours passées avec le réalisateur Gérard Pullicino. Elle essaie de passer le plus de temps possible avec Lou (8 ans) et de faire plein d'activités. "On a vu la série 24 avec mon mari et, avec ma fille, Pretty Little Liars", a-t-elle confié. "Pour l'anniversaire de ma fille, on est allées voir Charlie and the Chocolate Factory et Matilda. On a adoré !", ajoute-t-elle à propos de ses visites à Londres en famille.

Thomas Montet