Lara Fabian : En sanglots, elle rend hommage à Maurane sur scène

Lara Fabian, comme Lou la fille de Maurane, est sortie du silence pour rendre hommage à la star morte le 7 mai à 57 ans, d'une crise cardiaque. Elle a rédigé une longue lettre – comme l'animatrice Laurence Boccolini – qu'elle a confiée au site Ciné Télé Revue.

"Enfant des étoiles... Fait-il plus chaud loin du métal ? Ici on se couche dessus toutes les nuits, le coeur dans l'eau depuis ton départ. Seule la chaleur de ta voix nous rappelle que tu ne mourras jamais. Depuis ce 7 mai dernier, je dis à la vie de reprendre ses droits... mais mon corps a perdu le sommeil et mon esprit tourbillonne auprès de toi. Ma mémoire remet dans l'ordre l'histoire de notre "amour-tié". J'ai 16 ans quand je tombe amoureuse de ta pomme, 18 quand celle qui deviendra ma meilleure amie, Nathalie, apparaît dans ma vie avec toi à son bras, tout naturellement.

Très vite, je viens te voir en concert... Nath m'emmène. Tu en riras affectueusement, mais je pleurerai durant deux heures de spectacle. Comment ne pas se reconnecter à la source là-haut, et faire couler ton son soûl, quand on t'écoute. Cette sensation d'être à la maison lorsque j'entends ta voix ne me quittera jamais. Doucement j'apprends à te connaître, pour moi. Tu es presque intouchable, et je te regarde le visage en lévitation marcher sur ce fil que seule toi savait dompter. Ce fil qu'avec tant de simplicité tu as tendu entre toi et moi, comme si nous étions la part manquante de la voix de l'une et de l'autre.

Mais étrangement, jusque-là, je te rencontre toujours tremblante... Car une part de moi te verra toujours comme celle qui guide, comme l'unique, celle dont on s'inspire à jamais...

Je n'oublierai jamais ton regard quand je t'ai dit que pour moi tu étais l'autre Ella Fitzgerald. Et que tu appartenais aux plus belles voix de l'univers. Que pour moi tu étais là, tout en haut avec Callas et Streisand... Ton coeur vaillant a sursauté de joie, ton regard s'est allumé, comme lorsqu'une enfant réalise qu'elle est la plus belle du monde pour son papa. Tu m'as regardée comme jamais auparavant tu ne l'avais fait et là, j'ai compris. J'ai compris que tu étais une petite fille... Une petite fille avec sa robe à pois et ses Fisher Price... J'ai compris que tu donnais à l'infini pour qu'une parcelle d'amour rejaillisse enfin vers ton âme. J'ai compris qu'à l'endroit de notre fragilité nous étions jumelles.

Ton âme était si vaste que toi-même tu t'y perdais en essayant d'en faire le tour... Pendant que nous nous y voguions étourdis par sa beauté. Car personne ne chante comme ça à moins que son âme soit vraiment belle... Personne. Chaque fois que nos vies se sont mélangées avec ou sans lumière, je l'ai vécu comme un cadeau. Les histoires qui nous unissent sont nombreuses et ce sont les nôtres. Je nous les garde. Mais certaines d'entre elles, si belles, ont été partagées et aimées par des millions de gens. Je crois que nous avons mesuré la chance que nous avons eue à ce moment-là. De Tu es mon autre à Mais la vie en passant par Évidemment et Fais-moi une place, nous nous sommes toujours sauté au coeur au moment où la musique nous emmenait avec elle.

Après il y a eu nos 'Lou', nos signes astrologiques croisés de mères en filles, notre amour pour la légèreté et ses bulles. Nos balades devant les écureuils à Montréal, nos fous rires, nos repas débordant de boulettes de pâtes et de sauce tomate, avec mon papa et 'la mamma'. Mes parents t'aimaient tant... Ils t'aimeront encore et encore... Après il y a eu la vie, violente et sans pitié qui nous aura giflées toutes les deux... Mais nous lui avons donné le change et elle n'aura eu qu'à bien se tenir. On n'empêche pas un grand lac de refléter la beauté d'un violoncelle.

Comme on lance une bouteille à la mer, je viens de t'envoyer un dernier message, je te l'ai écrit sur ce téléphone que tu ne regarderas plus jamais. Je n'ai pas pu m'empêcher. On ne sait jamais... tout est possible depuis les étoiles, non ? Je vais de ce pas me saouler de ta voix, afin que l'enfer devienne le paradis... Tu le chantais : le jour se lève malgré la nuit...

Amen Mau, je t'aime. MAU JE T'AIME... Lara Fabian"

