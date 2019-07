Lara Fabian et son mari Gabriel : Amoureux souriants au Québec

Lara Fabian est une femme très amoureuse. Avec son mari Gabriel, avec qui elle s'est installée au Québec où elle est coach dans la version locale de The Voice, la chanteuse à voix de 49 ans continue de couler des jours heureux...

Mercredi 3 juillet 2019, Lara a publié une nouvelle photo de son bonheur en immortalisant un moment de complicité en voiture. "Petit souvenir en amoureux, en route pour Mamma mia ! Hâte également de vous retrouver à mon tour bientôt sur scène #50worldtour", a-t-elle écrit en légende d'un selfie souriant à deux.

Il y a six jours, Lara Fabian se saisissait déjà de son compte Instagram pour manifester publiquement sa joie d'être mariée à Gabriel (36 ans) depuis six ans. Pour l'occasion, elle dévoilait une adorable photo d'elle enlacée dans les bras de son chéri et prête à lui donner un baiser. "6 ans... merci mon amour d'être Toi", écrivait-elle, précisant dans un de ses hashtags qu'il est "le seul", son "vrai amour". Un cliché plébiscité par plus de 16 000 personnes à ce jour.

Ce beau brun tient plus que jamais une place capitale dans la vie de famille de la chanteuse. "Je ne me déplace jamais sans lui ni sans Lou [12 ans, née de son histoire passée avec le réalisateur Gérard Pullicino, NDLR]. J'ai cette chance d'avoir un mari extrêmement présent. Sa famille passe avant tout. (...) Comme je voyage beaucoup, il a le rôle capital de veiller sur ma fille. Sa place est très importante. Il m'apporte un soutien incroyable", confiait-elle à Paris Match en mars 2019.

Un bonheur qui fait plaisir à voir.