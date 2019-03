Lara Fabian, la mort de Maurane: "On l'aime dans l'absence, on l'aime autrement"

Deux ans après l'aventure internationale de l'album en anglais Camouflage, Lara Fabian est de retour avec Papillon, composé de onze nouvelles chansons interprétées en français. Le 8 février 2019, l'artiste de 49 ans aurait dû être sur la scène des Victoires de la musique pour rendre hommage à son amie Maurane, décédée au printemps dernier. "Je devais chanter Sur un prélude de Bach, mais à mon grand regret, je suis tombée très très malade", a confié la chanteuse à nos confrères de Purecharts.

Lara Fabian leur a accordé une grande interview pour évoquer Papillon et sa prochaine tournée en 2020, année de ses 50 ans. L'interprète du tube Je t'aime revient sur la disparition de Maurane et sur son deuil : "On ne se détache pas de quelqu'un qu'on aime. On l'aime dans l'absence, on l'aime autrement (...) On doit être dans le respect absolu. Et même je dirais dans le silence. Aujourd'hui ce que je vis, c'est une sorte d'attachement continu et qui en pointillés m'apparaît quand je pense à elle. Souvent ça m'arrive de l'imaginer, de la voir dans ma tête. C'est comme ça que je ne la perds pas, en continuant de produire ce lien. Mais c'est difficile, difficile de se dire que je ne l'entendrai plus jamais chanter." Le tableau hommage à Maurane dans le dernier spectacle des Enfoirés a d'ailleurs ému toute la troupe.