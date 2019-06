Lara Fabian : La star est encore en deuil...

C'est avec émotion que Lara Fabian s'est emparée de son compte Facebook, le 21 juin, pour faire part de sa grande tristesse à l'annonce de la mort d'un certain Hugo Pellicelli. La chanteuse de 49 ans a salué la mémoire de ce Québécois ayant notamment travaillé pour la télévision.

"Hugo. Tu passes un jour dans ma vie pour me montrer la joie, toi qui n'en vivais plus... tu t'évertueras quand même à en transmettre à chaque seconde... à chaque rencontre... Quand je te découvre autour de ma chaise rouge [sans doute une référence à La Voix, version québécoise de The Voice où elle est coach, NDLR], tu parles de cette voix si juste et si douce que je ne veux pas arrêter de t'écouter. Tu diras des mots si vrais, qu'ils résonnent encore, en ce lendemain de grand départ, comme une révélation, comme un don. Un don précieux, que je cultiverai... Hugo, quand mon imaginaire manquera de joie certains jours, je me souviendrai de ce que tu m'as enseigné sans le savoir avec un simple regard... Mais juste là, les yeux dans l'eau, assise en face du silence que tu laisses, je te dis Merci... Merci d'être rentré dans ma vie. Merci pour nos fous rires, nos larmes et notre danse... Ami, la sortie est rude, moi, je te garde ici...", a-t-elle écrit en légende d'une photo défunt.