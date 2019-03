Lara Fabian : Sa fille Lou "est libre dans sa tête, ça n'a pas de prix"

A l'instar de sa consoeur Céline Dion, Lara Fabian n'est pas prête à sacrifier sa vie de famille au profit de sa carrière. Ainsi, la chanteuse de 49 ans prend le temps de s'occuper et de voir grandir sa fille Lou. Une petite fille, née d'une précédente histoire, qui est aussi élevée par son mari Gabriel. Elle en dit plus pour Paris Match.

"C'est une enfant solaire. Elle se lève et se couche de bonne humeur. Elle cuisine en chantant, part à ses cours de ballet en sautillant. Elle aime la vie. Parfois, elle se pose, me regarde et me dit : 'Merci maman, quelle belle journée !' Elle est libre dans sa tête, et ça, ça n'a pas de prix", confie-t-elle au magazine, dans le cadre d'un reportage chez elle au Québec, pour la sortie de Papillon. Et la chanteuse d'ajouter que sa fille semble avoir déjà trouvé sa voie puisqu'elle est fan de pâtisserie ! "Elle nous fait déjà des gâteaux à étages et des pancakes le matin. Le dimanche, c'est elle qui s'occupe du brunch. C'est une enfant dans l'action", affirme-t-elle.

Lara Fabian, qui a posé ses valises au Québec avec son mari et sa fille pour intégrer l'émission The Voice après un court séjour en Andalousie, est épanouie dans ce coin du monde qu'elle connaît bien et elle y prend le temps d'élever Lou avec attention. De son éducation, l'interprète de Je t'aime dit qu'elle est composée de "respect et de loyauté", mais aussi d'un petit rituel... "Tous les soirs, avant de se coucher, je lui fais dire la liste de trois choses qui l'ont rendue heureuse dans la journée. Pour qu'elle s'endorme emplie de pensées positives", dit-elle. Nul doute que d'entendre sa maman chanter ou cuisiner pour sa famille sont des choses qui doivent rendre Lou heureuse.

L'interview de Lara Fabian est à retrouver dans Paris Match dans les kiosques le 7 mars 2019.

Thomas Montet