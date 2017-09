Lara Fabian : Sensuelle pour "Choose What You Love Most (Let It Kill You)"

Le 6 octobre, Lara Fabian revient dans les bacs avec le disque Camouflage pour son grand retour en anglais. La chanteuse a déjà dévoilé un premier titre, le très joli Growing Wings, et relance désormais la machine promo avec Choose What You Love Most (Let It Kill You).

Comme pour le précédent clip, c'est dans les sublimes paysages d'Islande que Lara Fabian a tourné la vidéo illustrant son nouveau titre Choose What You Love Most (Let It Kill You). La chanteuse y apparaît sensuelle, jouant littéralement avec le feu, aux sons d'une ballade plus dynamique faite de quelques envolées et d'une belle orchestration.

Lara Fabian ira présenter ce nouveau disque anglais composée de 12 titres, sur scène, un peu partout dans le monde puisqu'elle entamera une tournée dès le 2 février 2018, à Miami. La diva passera aussi par New York, Washington, Chicago ou Los Angeles. L'Europe ne sera pas en reste puisqu'elle est attendue à Moscou, Munich, Berlin, Prague ou encore Paris, Bruxelles...