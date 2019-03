Lara Fabian : Touchée par les mots de son mari Gabriel dans TPMP

Depuis 2013, Lara Fabian est mariée au magicien italien Gabriel Di Giorgio. Le couple, qui a posé ses valises au Québec pour la carrière de la star, est toujours sur un petit nuage et aucune ombre ne semble venir noircir ce tableau. Très rare dans les médias, l'époux de la chanteuse a pris la parole pour délivrer un petit message d'amour.

Dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a fait la surprise à Lara Fabian de lui montrer une courte vidéo de son mari Gabriel, qui lui dédie quelques mots d'amour. "Bonsoir mon amour. Qu'est-ce que t'es belle mon amour ! Lara j'avais une petite question à te poser, mon amour de ma vie : 'Est-ce que tu crois qu'un jour on arrivera à dîner ensemble ?' Moi je t'attends mon amour... En tout cas, moi je profite de ce petit moment pour te dire combien je t'aime et un grand salut à tout le monde dans la salle. Ciao ciao", peut-on l'entendre dire.

Et la chanteuse de 49 ans, sourire jusqu'aux lèvres, de réagir à cette intervention. "Il faut que je me reprenne là parce que ça va ! Juste il apparaît dans une pièce et j'ai les papillons dans l'estomac... Ça fait sept ans quand même que je suis mariée à cet homme. C'est une merveille... J'ai dû faire un truc bien à un moment donné dans ma vie pour mériter un être pareil", a-t-elle lâché. Et Lara Fabian, en pleine promotion de son disque Papillon, d'expliquer que cela fait "19 jours" qu'elle n'est pas rentrée à la maison et qu'elle travaille beaucoup ces derniers temps, ce qui explique que son mari et elle aient moins de temps à deux. Et ça n'a pas loupé, Cyril Hanouna a proposé de leur payer le resto !

