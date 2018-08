Lara Gut : Jeune mariée comblée avec Valon Behrami, ses touchantes confidences

Un mois plus tard, c'est lors d'un entretien avec le média helvétique RTS Sport que Lara Gut a fait ses premières confidences médiatiques de femme mariée, entre deux entraînements en vue de la saison prochaine, qu'elle aborde avec beaucoup d'appétit après avoir dû batailler l'an dernier pour revenir suite à une grave blessure au genou.

Avoir rencontré l'amour de ma vie me donne de la force

Encore sur le nuage de son idylle fulgurante et de ce beau mariage, la skieuse suisse commence par un petit recadrage en règle - sans doute par rapport à la manière dont le journaliste a formulé sa question - avant de joliment décrire ce que Valon Behrami a changé dans sa vie : "Si un homme se marie, on va toujours dire : "Oh maintenant il s'est calmé, il sait ce qu'il veut faire de sa vie." Quand une athlète, une fille, se marie, la première chose c'est : "Elle va arrêter sa carrière." Je crois que rencontrer l'amour de sa vie me donne seulement de la force, moi. Depuis que j'ai Valon dans ma vie, j'arrive à partager les choses, j'ai une personne de plus qui m'aide et qui me comprend dans ça. Franchement, je crois simplement que je vais réussir à vivre ma carrière de manière encore plus épanouie et intense - mais heureuse. Mon ambition, c'est surtout de réussir à gagner avec le sourire, mais avec un sourire qui vient du coeur."