Lara Trump très enceinte et sportive, la belle-fille de Donald s'impatiente

Dans quelques jours à peine, Donald Trump deviendra grand-père pour la neuvième fois. Le fils cadet du président des États-Unis, Eric (33 ans), et son épouse Lara (34 ans), attendent effectivement leur premier enfant. Le couple avait officialisé la bonne nouvelle en mars dernier lors d'un entretien accordé au magazine People. "On a appris la grossesse le jour de mon anniversaire", avait alors déclaré Eric Trump, né le 6 janvier.

Neuf mois plus tard, bébé n'a pas encore pointé le bout de son nez et ses parents ont hâte de le rencontrer. Comme le souligne – avec une petite touche d'ironie – le Daily Mail, l'accouchement de Lara Trump est plus qu'imminent, elle qui est "presque enceinte de dix mois". Le nouveau membre de la famille est donc bien parti pour venir au monde pile à la date de terme.

En attendant de rencontrer son bout de chou, la belle-fille du chef d'État américain n'a pas chômé et poursuit ses entraînements à la salle de sport. Sur Instagram, Lara Trump s'est montrée pas plus tard que le 5 septembre dans une vidéo où elle enchaîne les exercices physiques, poids en main. "J'espère que cet entraînement inspire le bébé et le poussera à faire une apparition !!", a-t-elle écrit en légende du clip.