Larsa et Scottie Pippen : Cette fois c'est fini, elle demande le divorce

C'est ce qui s'appelle reculer pour mieux sauter : deux ans après une première procédure de divorce qui avait finalement été abandonnée, Scottie Pippen et sa femme Larsa vont bel et bien mettre un terme à leur mariage, long de 21 ans.

La très bonne amie des soeurs Kardashian, qui a déposé sa demande devant la cour supérieure de Los Angeles vendredi 2 novembre 2018, a transmis un court communiqué au site TMZ.com : "C'est avec beaucoup de tristesse que Scottie et moi annonçons que nous nous séparons légalement. Nous avons tous deux essayé très fort, pendant longtemps, de faire fonctionner notre mariage et nous en sommes arrivés à la conclusion que le mieux est que chacun vive sa vie. Nous avons tant de merveilleux souvenirs ensemble, nous restons les meilleurs amis du monde et nous nous aimons très fort l'un l'autre. Nos quatre enfants ont toujours été notre priorité et pour leur bien nous demandons autant de respect de notre intimité que possible durant cette période délicate."

A peine plus d'un mois plus tôt, Larsa Pippen partageait sur son compte Instagram, pour le 53e anniversaire de Scottie, une photo d'eux agrémentée de la légende : "Je t'aime pour la vie."

Dans les papiers qu'elle a soumis à la justice, Larsa Pippen, qui avait épousé l'ex-légende des Chicago Bulls (six fois champion de la NBA) en 1997, consigne la date du 29 octobre comme étant celle de leur séparation - et c'est effectivement sans lui qu'elle a pris part à la soirée d'Halloween de Kendall Jenner. Elle demande la garde conjointe, légale et physique, de leur progéniture ainsi qu'une pension alimentaire - compte tenu de son train de vie, on peut s'attendre à une somme rondelette, observe TMZ.com. Les quatre enfants du couple, Sophia, Justin, Preston et Scottie Jr. sont tous encore mineurs. L'ancien basketteur est par ailleurs le père de plusieurs enfants issus d'autres relations : Antron, fils qu'il a eu de ses premières noces avec Karen McCollum, Sierra, dont la mère est son ex-compagne Yvette de Leon, et Taylor, une autre fille, née de sa relation passée avec Sonya Roby.

Le mariage de Scottie et Larsa Pippen avait connu des remous, la police intervenant notamment à deux reprises au domicile familial pour des troubles domestiques peu avant une première procédure de divorce en 2016. Elle n'avait guère été suivie d'effets, sinon que le couple semblait s'être rabiboché et, après avoir annulé la démarche en 2017, semblait faire des efforts pour recoller les morceaux, avec de nombreuses publications sur Instagram à l'appui. L'an dernier, toute la famille avait quitté Miami pour Los Angeles, où Scottie Jr. s'affirme comme un espoir du basket universitaire. Filleule de Kim Kardashian, sa petite soeur Sophia (9 ans), elle, s'est fait remarquer dans une version juniors de Dancing With the Stars.