Lartiste agressé et hospitalisé : Le visage tuméfié, il donne de ses nouvelles

Ses agresseurs sont rentrés dans sa vie comme dans un freestyle. Lartiste ne s'attendait donc pas à être victime d'une agression mardi dernier, en bas de son immeuble situé à Bondy (Seine-Saint-Denis). Un triste événement sur lequel il s'est exprimé par le biais de son compte Snapchat.

C'est le visage tuméfié que l'interprète de Chocolat est apparu sur le réseau social afin de révéler l'affaire à ses fans : "J'essaie de me rétablir. J'ai été pris à parti mardi soir en bas de chez moi. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de nouvelles de mois depuis. J'ai été hospitalisé, maintenant ça va mieux."

Lartiste s'est ensuite excusé auprès de son public pour les concerts annulés à la suite de son agression, dont celui qu'il devait donner à l'Olympia jeudi. Après quoi, il a assuré qu'il serait prochainement de retour. En attendant, le chanteur de 32 ans continue "de reprendre un peu de force".

À la suite de ces déclarations, nombreux sont ses fans à l'avoir soutenu. D'autres ont cherché à comprendre ce qu'il s'était passé et ont accusé Mister You – qui l'aurait critiqué sur Instagram récemment – d'être à l'origine de ce traquenard. Une version formellement démentie par Lartiste sur Twitter : "Ce qui est arrivé n'a absolument rien avoir avec Mister You, d'ailleurs salam à lui." Ce dernier a aussi pris le temps de s'exprimer, en commentaire d'une photo sur laquelle il apparaît avec le rappeur franco-marocain : "Arrêtez de fantasmer sur le malheur des autres, l'artiste est une personne que j'apprécie. Force à toi et tes proches mon reuf. Bon rétablissement."