Larusso aidée par son cousin Arthur à ses débuts ? "Je ne lui en veux pas"

Tout en célébrant les 20 ans de son incontournable tube Tu m'oublieras, Larusso revient aujourd'hui avec une nouvelle chanson. À l'occasion de la sortie de Crois-moi, le 3 mai 2019, Purepeople.com est allé à la rencontre de la chanteuse qui s'est volontiers prêtée au jeu de l'interview Quand tu tapes. L'idée est simple : lui faire commenter les recherches Google associées à son nom. "Allez, démystifions tout !"

Le nom d'Arthur revient souvent lorsque l'on parle de Larusso. Rien d'étonnant à cela puisque l'interprète de 39 ans se trouve être la cousine de l'animateur télé et radio. Mais contrairement à certaines rumeurs affirmant qu'elle a pu s'appuyer sur son influence pour sa carrière de chanteuse, Jacques Essebag, de son vrai nom, n'est jamais intervenu en sa faveur : "Il ne m'a absolument pas aidée, nous a-t-elle expliqué. Je ne lui en veux absolument pas, bien au contraire, parce que je trouve que c'est une sage décision. Parce que malgré ça, on continue à dire des choses..." Même si tout va bien entre eux, Larusso confie également ne pas être si proche du compagnon de Mareva Galanter : "On a un lien de sang, c'est indéniable, mais on ne se côtoie pas ni rien."

Sa prétendue rivalité avec Lââm, sa vie de femme mariée, le jour où elle a été annoncée morte dans un accident de voiture... C'est en toute sincérité et avec humour que la nouvelle recrue de la tournée Stars 80 répond aux requêtes des internautes à son sujet sur Google.

Larusso sera en tournée avec Stars 80 jusqu'en décembre 2019. Son nouveau single Crois-moi est sorti le 3 mai dernier. Un album est en préparation pour l'automne prochain.