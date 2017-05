Laura Biagiotti : Mort de la créatrice italienne

Après Franca Sozzani, la mode italienne perd une autre de ses figures ! Laura Biagiotti est morte, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mai à Rome. La styliste avait 73 ans.

L'AFP annonce la triste nouvelle. Laura Biagiotti est décédée des suites d'un arrêt cardiaque, survenu le mercredi 24 juin. La marque de vêtements Laura Biagiotti a confirmé la disparition de sa fondatrice éponyme en publiant une photo de la défunte sur les réseaux sociaux, légendée d'un extrait de l'Évangile selon saint Jean, extrait de la Bible.

"Que votre coeur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ; s'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous y préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi."