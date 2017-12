Laura Dern, 50 ans, in love de l'ex-star de la NBA Baron Davis, 38 ans

Selon un témoin, le couple a été vu en train de partager un déjeuner avant de quitter l'établissement. "Ils parlaient, riaient et passaient un très bon moment", a confié l'indiscret. Si Laura Dern a bien tenté de "rester incognito", difficile pour les deux stars de passer inaperçues, elles qui étaient très proches. "Ils n'arrêtaient pas de s'embrasser et de se toucher", a-t-on ajouté. Hot !

Une année couronnée de succès

Actuellement à l'affiche de Star Wars : Les Derniers Jedi, Laura Dern a cartonné à la télévision cette année dans la mini-série Big Litte Lies. Pour sa performance, elle a ainsi décroché un Emmy Award et a également été nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle aux prochains Golden Globes (cérémonie qui se tiendra le 7 janvier 2018).

Ex-superstar de la NBA passée par les Hornets de Charlotte et de la Nouvelle-Orléans, les Warriors de Golden State et les Clippers de Los Angeles, Baron Davis a pris sa retraite en 2012 après une rupture des ligaments croisés. Il est brièvement réapparu sur les parquets avec les Delaware 87ers en 2016. Côté vie privée, il a été marié pendant deux ans et demi à Isabella Brewster (soeur de Jordana), avec laquelle il a eu deux fils, Kingman (3 ans) et Luke (2 ans le 10 janvier). Isabella Brewster avait demandé le divorce en juin dernier, citant les habituels "différends irréconciliables" et réclamant la garde partagée des enfants.