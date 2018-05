Laura et Alain (Secret Story 11) jaloux de Noré ? Kamila balance !

En 2017, la saison 11 de Secret Story (TF1) a été marquée par deux couples : Noré & Kamila et Alain et Laura. S'ils ne sont pas restés en contact après la finale (remportée par Noré), les deux duos se sont retrouvés sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 3 – diffusée depuis le 21 mai 2018 sur W9. Lors d'une interview, les Marseillais sont d'ailleurs revenus sur leur relation avec les deux candidats - qui se sont séparés début mai 2018.

C'est lors d'un entretien avec Sam Zirah que Kamila et Noré ont confirmé qu'ils avaient fini Secret Story 11 "en mauvais termes" avec Laura et Alain. La jolie brune a clarifié la situation: "On avait fait la paix juste avant la fin de l'émission, mais je pense qu'ils n'ont pas digéré que Noré gagne. Ça, je le sais, ils l'ont très mal vécu et ne nous ont pas félicité". Elle a rajouté : "Le soir même alors qu'on s'est parlé la veille, ils ne sont pas venus nous voir et ils ne nous ont pas calculé. Il y avait cette animosité-là de leur côté. Tout le monde a félicité Noré, sauf eux."

Fort heureusement, ce n'est pas la guerre entre Noré et Kamila et Alain et Laura. "On n'est pas les meilleurs amis du monde mais il n'y a pas de mal. Dès le premier jour sur l'émission de Moundir, Laura m'a saluée avec un sourire en me demandant comment j'allais", concluait Kamila.