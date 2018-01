Laura et Alain (Secret Story 11) ont emménagé ensemble en Espagne

Laura et Alain ont visiblement tenu parole.

À sa sortie de la Maison des Secrets de Secret Story 11, la jolie brune n'avait pas caché sa volonté d'emménager le plus tôt possible avec son amoureux Alain – déjà connu en Espagne grâce à une émission de télé-réalité –, rencontré dans l'émission. Interrogée par nos confrères de Purebreak.com après la finale remportée par Noré en novembre dernier, elle déclarait : "On compte faire des allers-retours entre l'Espagne et Paris. Peut-être prendre un appartement sur Paris, mais d'abord, on va aller voir comment ça se passe en Espagne."

Ainsi, les internautes n'ont pas été très surpris de voir que depuis la toute fin du mois de décembre, Laura et Alain multiplient les photos Instagram et les stories depuis la jolie ville espagnole de Valence où le beau gosse aurait déjà un appartement. Les tourtereaux – qui semblent aussi être dans les travaux, toujours à en croire leurs stories – y ont même passé le réveillon du 31 décembre en amoureux !

Quelques jours avant le passage à la nouvelle année, Laura prenait la parole sur ses réseaux sociaux à propos de sa présence en Espagne. "Plein de bisous de Valence ! Jolie promenade ensoleillée à travers la ville", indiquait-elle en légende d'une photo d'elle prenant la pose contre un lampadaire.