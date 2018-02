Laura et Alain (Secret Story 11) séparés ? Ils emménagent ensemble dans le Sud !

Certaines rumeurs les disaient séparés, Laura et Alain de Secret Story 11 ont accepté de répondre aux questions de Sam Zirah pour En toute intimité.

D'entrée de jeu, Laura qui a été la grande finaliste de SS11 – elle s'est finalement inclinée face à Noré – a tenu à mettre les choses au clair : tout va bien dans son couple. "Maintenant ça va. Il y a eu des petits hauts, des petits bas, comme tous les couples mais pour le moment, on va dire qu'on est très heureux ensemble, on est très bien", a-t-elle assuré avec le sourire.

En ce qui concerne la possibilité pour le couple de s'établir en Espagne – où Alain a un appartement –, Laura a finalement expliqué : "On est parti deux, trois semaines en Espagne. Le problème, c'est que par rapport au côté professionnel, on a besoin d'être en France. C'est un peu loin et ça nous bloque un peu d'habiter en Espagne." Et Alain d'ajouter : "Pour le moment, on va peut-être plus vivre en France et on gardera l'Espagne pour les vacances, pour se ressourcer un peu, pour se retrouver."

Qu'on se le dise, Laura et Alain sont donc soudés comme au premier jour de leur union... et c'est dans le Sud de la France qu'ils ont choisi de vivre à l'année. "On veut vivre dans le Sud. À Paris, il fait un petit peu gris. On va aller se poser dans le Sud, on est bien dans le Sud... et on verra par la suite, a commencé Laura. On a trouvé l'appartement, il a une très belle vue sur la mer, il y a du parquet..."