Laura et Christian Estrosi : Couple chic pour l'arrivée du prince Charles à Nice

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles, la duchesse de Cornouailles arrivent à l'aéroport de Nice, dans le cadre de leur visite à Nice, le 7 mai 2018. Ils ont été accueilli par le préfet des Alpes-Maritimes Georges-François Leclerc et par le Maire de Nice Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage Prince Charles, Prince of Wales and Camilla, Duchess of Cornwal arrive at Nice International Airport, welcomed by the Prefect of 'Alpes-Maritimes' Georges-François Leclerc, the mayor of Nice, Chirstian Estrosi and his wife Laura Tenoudji-Estrosi. On May 7, 2017 in Nice, FRANCE.07/05/2018 - Nice