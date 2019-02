Laura Laune coupée au montage du Grand Oral : elle réplique et c'est très drôle

Elle était invitée à se produire sur scène pour Le Grand Oral de France 2 diffusé ce 19 février 2019, Laura Laune et sa chanson de déclaration d'amour à la France ont finalement été coupés au montage.

Face à cette décision de la chaîne – qui lui avait été exposée avant la diffusion du programme –, l'humoriste belge de 32 ans qui avait remporté La France a un incroyable talent sur M6 en 2017 a pris la parole depuis chez elle ce même 19 février : "Salut à tous, je vous avais annoncé que je devais participer à une émission qui s'appelle Le Grand Oral diffusée ce soir sur France 2. Ils m'avaient demandé d'écrire une petite chanson sur le thème d'une déclaration d'amour à la France. Comme je suis belge, c'était rigolo. Ils m'ont dit 'Fais vraiment un truc dans ton style, dans ton univers'. Et donc on a enregistré l'émission... Puis la directrice de France Télévisions m'a dit : 'Effectivement, c'est vraiment dans ton style... Dans ton univers, et du coup, c'est rigolo parce que on a tout coupé au montage !"

Dans la foulée, Laura Laune a décidé de diffuser sa chanson puisqu'elle l'a récemment jouée sur scène (histoire de ne pas l'avoir écrite pour rien !) lors d'une captation pour son DVD. Dans celle-ci, aussi drôle que corrosive, l'artiste chante son amour pour la France en la comparant à une prostituée visitée par des millions de touristes chaque mois !

Contactée par TV Magazine, la production du Grand Oral, Elephant TV, a assuré que le sketch n'avait pas été censuré : "Sur quatre heures d'enregistrement, nous avons dû faire des choix et nous avons préféré privilégier les candidats. Il y avait 2h40 d'émission à mettre à l'antenne et nous avons donc dû faire des coupes."

