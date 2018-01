Laura Laune (Incroyable Talent) crée une vive polémique : Son manager réagit

La polémique continue.

Le 19 janvier 2018, une blague de Laura Laune – la gagnante de la dernière saison d'Incroyable Talent sur M6 – a suscité l'émotion après un reportage diffusé dans le 20h Week-End de France 2. Dans ce sujet, on entendait l'humoriste belge demander à son public lors d'une représentation de son spectacle Le Diable est une gentille petite fille : "Connaissez-vous le point commun entre les juifs et les baskets ?... Il y en a plus en 39 qu'en 45 !" Une blague d'humour noir fidèle à l'univers corrosif de la jeune artiste mais qui a évidemment provoqué quelques indignations chez les téléspectateurs.

"J'ai trouvé la blague Juifs-Baskets très douteuse", "Et à 20h35 en plein JT national sur France 2, une blague sur la shoah. On rêve ou c'est indigne d'un JT public ?", "L'humour génocidaire du service public : quelle honte", pouvait-on lire dans les réactions à la séquence sur Twitter.

Face aux réactions indignées, si Laura Laune a décidé de ne pas prendre la parole pour ne pas "alimenter une polémique qui n'a pas lieu d'être", son manager Matthieu Clée a indiqué : "Elle ne va pas commenter quelque chose sur lequel elle n'a rien à se reprocher. C'est un extrait de son spectacle que France 2 a décidé de montrer, cela est de leur responsabilité éditoriale d'avoir choisi cet extrait en particulier. Durant son spectacle, elle fait des blagues sur les catholiques, les musulmans, les juifs et personne ne sort choqué de la salle."

Une séquence à (re)découvrir dès à présent dans notre player vidéo !